Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Exhibitionistische Handlung an Badesee führt zu vorläufiger Festnahme

Achern (ots)

Nach exhibitionistischen Handlungen an einem Badesee in Achern konnte am Donnerstagabend ein 49-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann soll sich vor den Augen einer Jugendlichen und einer Heranwachsenden im Alter von 16 und 18 Jahren selbst befriedigt und dabei mehrfach Blickkontakt zu ihnen aufgenommen haben. Erst durch nachdrückliche Ansprache beider Zeuginnen, soll der Tatverdächtige seine Handlungen eingestellt und sich innerhalb des Geländes entfernt haben. Dort konnte er kurze Zeit später durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

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