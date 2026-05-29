POL-OG: Gaggenau - Senior nach Ausflug in falsches Pflegeheim wohlbehalten zurückgebracht
Gaggenau (ots)
Das Aufsuchen einer falschen Adresse sorgte am vergangenen Mittwoch für einen Polizeieinsatz in Gaggenau. Ein 92-jähriger Mann wurde dort gegen 21:15 Uhr in einem Pflegeheim vorstellig. Das örtliche Personal stellte jedoch fest, dass der Mann dort nicht wohnhaft ist und rief die Polizei. Die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau konnte den älteren Herrn anschließend wieder wohlbehalten in sein eigentliches, in rund 1,2 Kilometern Entfernung gelegenes, Pflegeheim bringen.
/lh
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