Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Festnahme nach Attacke

Rastatt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Freitagmittag im Bereich Sternenstraße/Maxstraße wurde eine Person verletzt und ein mutmaßlicher Tatverdächtiger nach der Flucht vom Tatort vorläufig festgenommen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll es offenbar bereits am Morgen zwischen den beiden sich bekannten Beteiligten zu einem Streit gekommen sein. Dieser mündetet gegen 12:30 Uhr augenscheinlich darin, dass ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger sein Gegenüber mit Pfefferspray attackierte und mit einer Handsäge verletzt haben soll. Im Anschluss flüchtete der Verdächtige zu Fuß. Das 46 Jahre alte Opfer musste unterdessen durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Der 50-jährige Tatverdächtigen konnte im Zuge der folgenden polizeilichen Einsatzmaßnahmen in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe und der Ablauf der Geschehnisse sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

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