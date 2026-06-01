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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Nach Verkehrsunfall weitergefahren, Zeugenaufruf

Sinzheim (ots)

Am Samstagabend soll es gegen 20.00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden in Richtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen BMW soll dort den linken Fahrstreifen befahren haben, als er scheinbar versuchte, eine vor ihm, ebenfalls auf dem linken Fahrspur fahrende BMW-Lenkerin links zu überholen. Hierdurch soll die 49-jährige Autofahrerin dazu gedrängt worden sein, auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, welcher zum selbigen Zeitpunkt von einem 24-jährigen Opel-Lenker befahren wurde. Während des Fahrstreifenwechsels der 49-Jährigen touchierte ihr BMW den Opel des 24-Jährigen. Der Überholende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten schwarzen BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 80847-0 bei den Ermittlern zu melden.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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