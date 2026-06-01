Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Nach Verkehrsunfall weitergefahren, Zeugenaufruf

Sinzheim (ots)

Am Samstagabend soll es gegen 20.00 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden in Richtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich schwarzen BMW soll dort den linken Fahrstreifen befahren haben, als er scheinbar versuchte, eine vor ihm, ebenfalls auf dem linken Fahrspur fahrende BMW-Lenkerin links zu überholen. Hierdurch soll die 49-jährige Autofahrerin dazu gedrängt worden sein, auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, welcher zum selbigen Zeitpunkt von einem 24-jährigen Opel-Lenker befahren wurde. Während des Fahrstreifenwechsels der 49-Jährigen touchierte ihr BMW den Opel des 24-Jährigen. Der Überholende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten schwarzen BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 80847-0 bei den Ermittlern zu melden.

/lb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell