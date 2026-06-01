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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Nachdem im Bereich Kehl-Odelshofen am Sonntagnachmittag ein auffällig fahrendes Fahrzeug gemeldet wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Ein 87-jähriger Peugeot-Lenker soll kurz nach 14:30 Uhr seinen Wagen auf der Strecke von Legelshurst nach Odelshofen in starken Schlangenlinien gesteuert haben und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In Odelshofen sei er dann in die Hebelstraße eingebogen, wo er sein Auto in den Gegenverkehr gelenkt haben soll. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste laut Angaben zweier Zeugen anhalten, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend soll der Senior weiter in Richtung Kehl gefahren sein, wo ihn eine Streifenwagenbesatzung sichtete und zum Anhalten bringen konnte. Die geschilderten Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer könnten auf einen festgestellten Atemalkoholwert von rund 0,8 Promille zurückzuführen sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Hinweisgeber oder durch das Fahrverhalten des Peugeot-Fahrers gefährdete Verkehrsteilnehmer melden Sie sich bitte unter der Nummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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