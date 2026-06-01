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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Zwischen Samstagabend, 21.00 Uhr, und Sonntagmorgen, gegen 10.40 Uhr, sollen bislang unbekannte Personen in verschiedenen Straßen, darunter in der Goethestraße, Hebelstraße, Winterstraße und Wehrstraße, mehrere Wohnhäuser, eine Mauer, mehrere Sichtschutze, einen Briefkasten, einen Zigarettenautomaten, ein Verkehrsschild und die Straße selbst mittels Graffiti beschmiert haben. Hierbei wurden unter anderem Zahlen, Buchstaben und das männliche Geschlechtsteil mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell noch unbekannt. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu den Vandalen vor. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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