Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es kurz vor 4 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter einer Diskothek in der Marlener Straße gekommen. Weil der 54 Jahre alte Gast der Aufforderung, das Lokal zu verlassen, nicht nachkommen wollte und im weiteren Verlauf einen Sicherheitsmitarbeiter attackierte und bedrohte, wurde die Polizei verständigt. Dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten bei ihm neben einem Messer auch eine Schreckschusswaffe fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mittfünfziger einen Wert von über 1,6 Promille. Der alkoholisierte Störenfried musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die restliche Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

/ph

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