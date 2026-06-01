Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl mit anschließender Flucht endet in vorläufiger Festnahme

Offenburg (ots)

In der Offenburger Nordstadt konnten am Sonntagnachmittag drei Jugendliche gefasst werden, nachdem sie zwei Kleinkrafträder beschädigt und eines davon gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Nähe einer Schule in der Vogesenstraße. Ein Zeuge meldete, dass drei Jugendliche dort versuchen würden, zwei Kleinkrafträder aufzubrechen. Als der Zeuge die Minderjährigen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren ansprach, sollen diese behauptet haben, dass es sich um ihre Krafträder handelt. Eines der beiden Fahrzeuge schoben die mutmaßlichen Diebe anschließend auf den angrenzenden Skateplatz, das andere soll an Ort und Stelle verblieben sein. Beide Kleinkrafträder wurden schwer beschädigt, wobei die Höhe des Sachschadens bislang unbekannt ist. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen über einen Radweg und durch eine Unterführung über die Kinzigstraße. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nahmen mithilfe eines Pedelecs die Verfolgung auf und konnten zwei der drei mutmaßlichen Täter auf einem Radweg hinter einer Baustelle fassen. Ein 14-Jähriger flüchtete weiter und versteckte sich auf einem Firmengelände in einem Schuppen. Im Rahmen einer Fahndung konnte er dort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Alle drei Minderjährigen wurden zum Polizeirevier gebracht und dort im Beisein der zwischenzeitlich herbeigerufenen Eltern belehrt. Die beiden Krafträder konnten wieder an ihre Besitzer übergeben werden. Gegen die drei mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

/lh

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