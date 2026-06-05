Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Einbruch - Unfallfluchten - Widerstand - Sosntiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigungen an Schulgebäuden

An zwei Schulen in der Friedrichstraße konnten am Donnerstag diverse Sachbeschädigungen festgestellt werden. Unter anderem wurde dabei vier Fenster mittels Steinwürfe vollständig zerstört. Im Bereich der Fahrradständer wurde ein herausgerissener Poller festgestellt werden, der momentan noch nicht zugeordnet werden kann. Zudem wurden an der Karl-Weiland-Halle noch Farbschmierereien festgestellt werden. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Fiat aus dem Kreisverkehr in der Wilhelmstraße aus. Hierbei überfuhr sie die dortige Mittelinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend stellte sie ihr Fahrzeug auf einem Tankstellegelände ab und flüchtete fußläufig. Wenig später kehrte sie an die Unfallstelle zurück und wollte offensichtlich mit ihrem PKW flüchten. Hierbei konnte sie durch die bereits eingetroffene Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Nachdem bei einer Atemalkoholüberprüfung ein Wert von über 3 Promille festgestellt werden konnte, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe erhoben und der Führerschein der 45-Jährigen beschlagnahmt.

Aalen: Parkenden BMW beschädigt

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein dort geparkter BMW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen/Röhlingen: Einbruch

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr gelangte ein 40-Jähriger über eine offenstehende Garage in ein Wohnhaus in der Zöbinger Straße. Er hielt sich dort für ca. zwei Stunden auf und stieg über ein Fenster wieder aus. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der Mann konnte durch die Polizei ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Ellwangen: Radfahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Eine 72-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr die Straße Mühlgraben aus Richtung der Straße An der Jagst kommend. Sie fuhr im Bereich Mühlgraben in die Fahrradstraße ein. Hierbei kam die Fahrradfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Gmünd: Streitereien

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 03:15 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Rinderbacher Gasse gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll es beim Verlassen einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Erwachsenen und drei bis vier Jugendlichen gekommen sein. Einer der Jugendlichen soll einer 44-jährigen Frau mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Danach sollen die Jugendlichen in Richtung Innenstadt geflohen sein. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Unfall mit hohem Sachschaden

Eine 41-jährige VW-Fahrerin touchierte am Mittwoch gegen 20:00 Uhr einen Lkw, der in der Wilhelmstraße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 26.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Mittwoch gegen 14:10 Uhr befuhr ein 44-jähriger Hyundai-Lenker den Kreisverkehr in der Baldungsstraße aus Richtung Pfitzerstraße kommend und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 25-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Klinikum verbracht werden musste.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen vergangenem Freitag, 16:45 Uhr und Montag, 02:00 Uhr, einen Lkw, der im Sportplatzweg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz nach Mitternacht, konnte ein 21-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Körperverletzung an der Bushaltestelle der Einmündung Willy-Schenk-Straße/Prager Weg aufgegriffen werden. Während der folgenden vorläufigen Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung massiv.

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