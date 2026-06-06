POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Carport beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Carport beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht
Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte am Freitagabend zwischen 17:50 und 19:00 Uhr beim Rangieren mit seinem Fahrzeug am Wolfsbühl ein Carport und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 entgegen.
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