POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Carport beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Aalen: PKW fährt in Graben Am Mittwoch um 14.30 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen Süd und Oberkochen Nord erkannte sie ein ordnungsgemäß abgestelltes Pannenfahrzeug. Sie schätzte jedoch die Situation falsch ein, streifte das Fahrzeug und fuhr mit ihrem PKW in den ...

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