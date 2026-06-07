Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Heckenbrand und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Heckenbrand

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde im Schultheiß-Weiß-Weg der Brand einer Hecke gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war durch den Brand bereits ein angrenzender Pavillon beschädigt worden. Die Feuerwehr Wallhausen war mit 34 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.

Kirchberg an der Jagst: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 20:25 Uhr fuhr eine 59-jährige Ford-Fahrerin auf der Verbindungsstraße zwischen Beimbach und Weckelweiler. Kurz vor dem Ortseingang Weckelweiler wurde sie von einem unbekannten weißen Pkw überholt. Hierbei war seitlich so wenig Platz, dass die Ford-Fahrerin nach rechts auswich und hierdurch in den Graben kam. Dort kam sie zum Stehen. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Crailsheim ermittelt und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem weißen Pkw machen können. Hinweise können unter 07951 480422 gegeben werden.

Obersontheim: Unfall mit verletzter Person

Am Samstag gegen 20:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Piaggio-Motorroller auf einem Feldweg zwischen Mittelfischach und Unterfischach und kam in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Dieser trug keinen Helm und der Motorroller war nicht zugelassen. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

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