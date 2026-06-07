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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Brand eine Mehrfamilienhauses

Aalen (ots)

Am heutigen Sonntag, 07.06.2026 gegen 10:40 Uhr wurde der Brand eines Balkones eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohnungen in der Schwerzerallee gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass bereits mehrere Balkone des Gebäudes brannten und das Feuer auch schon auf den Dachstuhl übergegriffen hattte. Mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihren Wohnungen. Durch das schnelle Eingreiffen der Feuerwehr konnten alle neun anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen, wobei nur eine durch Rauchgas leicht verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit 49 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort. Dazu kamen noch 18 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit 7 Fahrzeugen sowie drei Streifen des Polizeirevier Schwäbisch Gmünd.

Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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