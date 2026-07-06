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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Diebe haben es auf Tachometer von E-Bikes abgesehen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Seit Anfang Juni dieses Jahres kam es in der Altstadt von Freiburg wiederholt zu Diebstählen von hochwertigen Tachometern. Der oder die Diebe gingen beim Entwenden brachial vor und beschädigten teilweise die Geräte, welche sich eigentlich mühelos vom Fahrrad trennen lassen und vom Eigentümer am Fahrrad zurückgelassen wurden.

Vergangene Woche konnte die Polizei eine Plastiktüte mit rund 15 Tachos sicherstellen. Diese sind allerdings nur schwer zuzuordnen, da sich kaum jemand die Seriennummer auf der Rückseite des Gerätes notiert.

Die Polizei sucht nun die Eigentümer, welchen die Tachos seit Anfang Juni 2026 im Stadtgebiet von Freiburg entwendet wurden. Außerdem werden Zeugen gesucht, welche in diesem Zeitraum in der Innenstadt von Freiburg beobachten konnten, wie sich der oder die Täter an einem E-Bike zu schaffen machte. Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 0761-882-4421 entgegengenommen.

dh

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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