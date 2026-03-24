Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung an Pkw

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 23.03.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, dem 24.03.2026, 02:30 Uhr, kam es am Herrenmühlenweg in Meppen zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 46 abgestellten Mazda 6, indem sie alle vier Reifen zerstachen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Möglicherweise existieren Videoaufzeichnungen aus der Nachbarschaft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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