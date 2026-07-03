POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (02.07.2026, 10.14 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus in Drensteinfurt verschafft.
Hier stahl er unter anderem Bargeld und ein Kissenbezug und flüchtete.
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