Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (02.07.2026, 10.14 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus in Drensteinfurt verschafft.

Hier stahl er unter anderem Bargeld und ein Kissenbezug und flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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