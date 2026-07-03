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Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (02.07.2026, 10.14 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus in Drensteinfurt verschafft.

Hier stahl er unter anderem Bargeld und ein Kissenbezug und flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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