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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei stellt 12 mutmaßlich entwendete E-Bikes sicher

Freiburg (ots)

Die Polizei hat in einem Keller in der Ferdinand-Weiß-Straße in Freiburg 12 mutmaßlich entwendete E-Bikes sichergestellt.

Ein Zeuge hatte am Sonntagabend, 05. Juli, den Diebstahl seines in der Bertoldstraße in Freiburg abgestellten E-Bikes bemerkt und die Polizei verständigt. In der Folge konnte das entwendete Fahrrad mithilfe eines am E-Bike angebrachten Ortungsgerätes in dem Kellerabteil gefunden werden. Es befand sich dort mit weiteren elf mutmaßlich entwendeten E-Bikes, von denen sechs bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Die Fahrräder wurden sichergestellt. Der Diebstahlschaden dürfte deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Wer die E-Bikes entwendet hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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