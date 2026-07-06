POL-FR: Freiburg: Polizei stellt 12 mutmaßlich entwendete E-Bikes sicher
Freiburg (ots)
Die Polizei hat in einem Keller in der Ferdinand-Weiß-Straße in Freiburg 12 mutmaßlich entwendete E-Bikes sichergestellt.
Ein Zeuge hatte am Sonntagabend, 05. Juli, den Diebstahl seines in der Bertoldstraße in Freiburg abgestellten E-Bikes bemerkt und die Polizei verständigt. In der Folge konnte das entwendete Fahrrad mithilfe eines am E-Bike angebrachten Ortungsgerätes in dem Kellerabteil gefunden werden. Es befand sich dort mit weiteren elf mutmaßlich entwendeten E-Bikes, von denen sechs bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.
Die Fahrräder wurden sichergestellt. Der Diebstahlschaden dürfte deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Wer die E-Bikes entwendet hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
oec
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