POL-OF: Einbruch in Bäckerei
Niederdorfelden (ots)
(lei) Bargeld war die Beute, die ein Unbekannter in der Nacht zu Montag aus einer Bäckerei in der Straße "An der Rosenhelle" erlangten. Gegen 4.30 Uhr verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Geschäft, indem er eine Terassentür aufhebelte. Anschließend durchwühlte er den Kassenbereich und entwendete das Geld, ehe sich damit davonmachte. Bislang liegen keine Täterhinweise vor, weswegen die Hanauer Kriminalpolizei nun um solche aus der Bevölkerung bittet (06181 100-123).
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