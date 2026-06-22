Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsschild geklaut: Polizei sucht Zeugen

Großkrotzenburg (ots)

(lei) Seit Sonntagabend fehlt in der Brüder-Grimm-Straße ein Verkehrsschild. Ein etwa 40 Jahre alter, schlanker Unbekannter mit kurzen, lockigen Haaren hatte es gegen 20.55 Uhr offenbar entwendet, so die Beobachtung eines Zeugen. Mit dem Schild machte sich der Dieb, der ein dunkelblaues T-Shirt und Shorts trug, auf einem Fahrrad davon. Sein Verbleib, die des Schildes und auch sein Motiv sind bislang unklar und nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Hanau entgegen (06181 100-120).

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