POL-OF: Eiswagen brannte: Ursache unklar

Hanau (ots) - (lei) Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag am Vorplatz des Hanauer Hauptbahnhofs zwei Jugendliche mit einer Pfefferpistole angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren kurz vor 1 Uhr am Bahnhofsvorplatz auf, als sie ...

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