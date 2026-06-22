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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Eiswagen brannte: Ursache unklar

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Aus noch unklarer Ursache ist am frühen Samstagmorgen ein Eiswagen in der Fährenstraße in Brand geraten. Eine Passantin hatte gegen 5.45 Uhr aufsteigenden Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Obwohl die Feuerwehr die Flammen zügig zum Erlöschen brachte, entstand am dem kleinen Gefährt Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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