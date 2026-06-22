POL-OF: Eiswagen brannte: Ursache unklar
Mühlheim am Main (ots)
(lei) Aus noch unklarer Ursache ist am frühen Samstagmorgen ein Eiswagen in der Fährenstraße in Brand geraten. Eine Passantin hatte gegen 5.45 Uhr aufsteigenden Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Obwohl die Feuerwehr die Flammen zügig zum Erlöschen brachte, entstand am dem kleinen Gefährt Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
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