Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach nächtlichem Einbruchsversuch an Schule

Nidderau (ots)

(lei) Mehrere dunkel gekleidete Personen haben in der Nacht zum Montag versucht, in eine Schule in der Konrad-Adenauer-Allee einzubrechen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten vermutlich fünf bislang unbekannte Täter gegen 2.10 Uhr auf bislang unbekannte Weise auf das vollständig umfriedete Schulgelände. Anschließend begaben sich die Personen zu der Gebäudeseite an der Konrad-Adenauer-Allee und versuchten dort, mehrere Schiebefenster durch Drücken zu öffnen.

An einem Fenster gelang es den Tätern schließlich, dieses aufzuschieben und in das Schulgebäude einzusteigen. Während sich die Unbekannten mit Taschenlampenlicht in dem Raum umsahen, wurden sie von einem Zeugen bemerkt. Daraufhin verließen die allesamt dunkel gekleideten Eindringlinge das Gebäude wieder durch das geöffnete Fenster und flüchteten zu Fuß in Richtung des südöstlich gelegenen Schulparkplatzes. Eine Person trug nach bisherigen Erkenntnissen eine weiße kurze Hose sowie weiße Schuhe.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau entgegen (06181 100-123).

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