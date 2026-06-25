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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260625.4 Kiel
Kreis Plön
Kreis RD-ECK: Warnung - Erneut viele Anrufe durch falsche Polizeibeamte

POL-KI: 260625.4 Kiel / Kreis Plön / Kreis RD-ECK: Warnung - Erneut viele Anrufe durch falsche Polizeibeamte
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Kiel / Kreis RD-Eck / Kreis Plön / NMS (ots)

Seit Dienstag häufen sich die Anrufe sogenannter "Falscher Polizeibeamter". Insbesondere der Kreis Plön und die Gemeinde Kronshagen sind betroffen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Seit dem 23.06.2026 registriert die Polizeidirektion Kiel in ihrem Zuständigkeitsbereich ein erhöhtes Anzeigenaufkommen im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen durch "Falsche Polizeibeamte". In den aktuellen Fällen nutzen die Täter eine bekannte Vorgehensweise. Sie rufen potenzielle Opfer an und geben sich ihnen gegenüber am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie berichten dann über einen frei erfundenen Sachverhalt, zum Beispiel über einen Einbruch in der Nachbarschaft des Angerufenen und einer angeblich bei den Täter aufgefundenen Namensliste. Im weiteren Gesprächsverlauf werden die Angerufenen zur persönlichen Wohnsituation und zu vorhandenen Wertgegenständen befragt. Ziel der Täter ist es, die Angerufenen zur Herausgabe von Wertgegenständen (z. B. Bargeld, Schmuck, Gold) zu bewegen.

Eine regionale Häufung solcher Anrufe sind innerhalb des Kreises Plön in Schwentinental und Heikendorf festzustellen. Auch in Kiel gab es vereinzelte Anrufe. Alle Angerufenen reagierten richtig, indem sie die Telefonate selbständig beendeten und die Polizei informierten. Daher blieb es bei Versuchstaten.

Am Mittwoch war auch im Zuständigkeitsbereich der benachbarten Polizeidirektion Neumünster eine Zunahme solcher Anrufe festzustellen. Betroffen waren insbesondere Anwohner in der Gemeinde Kronshagen. Auch hier blieb es bei Versuchstaten.

Wir geben erneut Hinweise in dieser Sache:

   - Die Polizei nimmt weder Bargeld noch Wertgegenstände zur 
     Sicherung oder Überprüfung entgegen.
   - Die Täter, die sich als Polizeibeamte am Telefon oder vor ihrer 
     Haustür mit einem solchen Anliegen an sie wenden, gehen in der 
     Regel hochprofessionell vor und verwickeln Sie in lange 
     Gespräche, zum Teil mit unterschiedlichen Gesprächspartnern.
   - Lassen Sie sich von diesen Personen nicht unter Druck setzen 
     oder einschüchtern und nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer 
     Polizei auf. Beenden Sie dazu eigenhändig das Gespräch und 
     wählen selbst die 110.
   - Weitere Präventionshinweise zu diesem und weiteren Themen finden
     Sie unter: www.polizei-beratung.de

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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