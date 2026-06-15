POL-OF: Hinweise erwünscht: Steinwurf auf fahrendes Auto
Autobahn 661 /Egelsbach (ots)
(lei) Mit dem Schrecken davon kam eine 69-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag auf der Autobahn 661 bei Egelsbach. Die Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem schwarzen Audi Q2 in Richtung Süden unterwegs, als sie auf der letzten Brücke vor dem Ausbauende (Querung zum Waldparkplatz Egelsbach) zwei augenscheinlich Jugendliche bemerkte.
Nur wenige Augenblicke später sah die Frau einen etwa tischtennisballgroßen Stein auf ihr Fahrzeug zufliegen. Der Stein prallte gegen die Windschutzscheibe und hinterließ eine handflächengroße Beschädigung mit deutlicher Rissbildung.
Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die 69-Jährige blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.
An ihrem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.
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