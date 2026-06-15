PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise erwünscht: Steinwurf auf fahrendes Auto

Autobahn 661 /Egelsbach (ots)

(lei) Mit dem Schrecken davon kam eine 69-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag auf der Autobahn 661 bei Egelsbach. Die Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem schwarzen Audi Q2 in Richtung Süden unterwegs, als sie auf der letzten Brücke vor dem Ausbauende (Querung zum Waldparkplatz Egelsbach) zwei augenscheinlich Jugendliche bemerkte.

Nur wenige Augenblicke später sah die Frau einen etwa tischtennisballgroßen Stein auf ihr Fahrzeug zufliegen. Der Stein prallte gegen die Windschutzscheibe und hinterließ eine handflächengroße Beschädigung mit deutlicher Rissbildung.

Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die 69-Jährige blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

An ihrem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 06:15

    POL-OF: Autofahrer bei Auffahrunfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

    Heusenstamm (ots) - (lei) Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Kurz nach 12 Uhr war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Jaguars auf der Frankfurter Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Ringstraße offenbar zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender Toyota aufgrund einer roten Ampel bereits angehalten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 06:08

    POL-OF: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Für eine Frau und einen Mann endete der Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem sie beide mit ihren Autos miteinander kollidiert waren. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3313; wie es dazu kam, bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 21-jährige Golf-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten sein, wo ihr der 36-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren