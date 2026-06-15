PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer bei Auffahrunfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

Heusenstamm (ots)

(lei) Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Kurz nach 12 Uhr war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Jaguars auf der Frankfurter Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Ringstraße offenbar zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender Toyota aufgrund einer roten Ampel bereits angehalten hatte. Der Jaguar prallte mit Wucht auf das Heck des grauen Avensis, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß. Durch die enorme Aufprallenergie wurde der Toyota zwischen einem Ampelmast und einer Straßenlaterne hindurchgeschoben. Während der mutmaßliche Unfallverursacher nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt der 54-jährige Toyota-Fahrer schwere Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch die Ampelanlage und die Straßenlaterne beschädigt - geschätzter Gesamtschaden: rund 18.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heusenstamm bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 06:08

    POL-OF: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Für eine Frau und einen Mann endete der Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem sie beide mit ihren Autos miteinander kollidiert waren. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3313; wie es dazu kam, bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 21-jährige Golf-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten sein, wo ihr der 36-Jährige ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 06:00

    POL-OF: Feuer in leerstehendem Haus

    Rödermark (ots) - (lei) Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehendem Haus hat am Sonntagabend bei Waldacker einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Warum das Feuer, das gegen 22.30 Uhr gemeldet wurde, ausbrach, ist derweil noch unklar. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" eintrafen, schlugen die Flammen - begleitet von viel Rauch - bereits aus dem ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 08:23

    POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 14.06.2026

    Südosthessen (ots) - Bereich Landkreis Offenbach: Einbruch in Mercedes Sprinter - Dietzenbach Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 22.00 Uhr, kam es in der Feldstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, zu einem Einbruch in einen Mercedes Sprinter. Unbekannte Täter schlugen die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein und bauten anschließend mehrere Fahrzeugteile aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren