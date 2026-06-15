Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer bei Auffahrunfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

Heusenstamm (ots)

(lei) Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Kurz nach 12 Uhr war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Jaguars auf der Frankfurter Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Ringstraße offenbar zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender Toyota aufgrund einer roten Ampel bereits angehalten hatte. Der Jaguar prallte mit Wucht auf das Heck des grauen Avensis, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß. Durch die enorme Aufprallenergie wurde der Toyota zwischen einem Ampelmast und einer Straßenlaterne hindurchgeschoben. Während der mutmaßliche Unfallverursacher nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt der 54-jährige Toyota-Fahrer schwere Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch die Ampelanlage und die Straßenlaterne beschädigt - geschätzter Gesamtschaden: rund 18.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Heusenstamm bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 zu melden.

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