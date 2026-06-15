Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in leerstehendem Haus

Rödermark (ots)

(lei) Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehendem Haus hat am Sonntagabend bei Waldacker einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Warum das Feuer, das gegen 22.30 Uhr gemeldet wurde, ausbrach, ist derweil noch unklar. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" eintrafen, schlugen die Flammen - begleitet von viel Rauch - bereits aus dem rückwärtigen Teil des Gebäudes. Das Feuer, bei dem niemand verletzt wurde, konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei nun Ermittlungen eingeleitet. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

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