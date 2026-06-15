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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer in leerstehendem Haus

Rödermark (ots)

(lei) Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehendem Haus hat am Sonntagabend bei Waldacker einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Warum das Feuer, das gegen 22.30 Uhr gemeldet wurde, ausbrach, ist derweil noch unklar. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" eintrafen, schlugen die Flammen - begleitet von viel Rauch - bereits aus dem rückwärtigen Teil des Gebäudes. Das Feuer, bei dem niemand verletzt wurde, konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei nun Ermittlungen eingeleitet. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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