Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 14.06.2026

Südosthessen (ots)

Bereich Landkreis Offenbach:

Einbruch in Mercedes Sprinter - Dietzenbach

Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 22.00 Uhr, kam es in der Feldstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, zu einem Einbruch in einen Mercedes Sprinter. Unbekannte Täter schlugen die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein und bauten anschließend mehrere Fahrzeugteile aus dem Innenraum aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.500 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig-Kreis:

Taxi weicht Reh aus und landet im Graben - Landesstraße 3196

Auf der Landesstraße 3196 zwischen Romsthal und Marborn kam es am heutigen Sonntag, gegen 4.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Taxi wich nach ersten Erkenntnissen einem die Fahrbahn kreuzenden Reh aus, geriet dabei von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Der Taxifahrer und sein Fahrgast, beide 38 Jahre alt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Taxi entstand Totalschaden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Böschungsbrand auf der Autobahn 3

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen zu einem Böschungsbrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer vermutlich durch einen Reifendefekt an einem tschechischen Sattelzug ausgelöst. Zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Durchführung der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Köln kurzfristig gesperrt werden. In der Folge kam es aufgrund von nachfolgenden Maßnahmen noch zu Verkehrsbehinderungen. Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Flächen verhindert werden. Ob Sachschaden entstanden ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Offenbach am Main, 14.06.2026, Ingo Derigs, PvD

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