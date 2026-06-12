Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau bei Kollision auf der Landesstraße 3347 schwer verletzt

Nidderau (ots)

(lei) Eine Autofahrerin ist am Freitagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, nachdem sie auf der Landesstraße 3347 mit einem anderen Pkw heftig zusammengestoßen war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog die 30-Jährige gegen 16.25 Uhr mit ihrem blauen Suzuki von einem Feldweg auf die Landesstraße ein, wobei sie offenbar einen weißen BMW übersah, dessen 57 Jahre alter Fahrer von Ostheim in Richtung Rommelhausen unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei der Suzuki durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert wurde, sich offenbar überschlug und in einem Maisfeld zum Stillstand kam. Auch der BMW landete auf dem Acker.

Die 30-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, der BMW-Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer erlitten nach bisherigen Informationen einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Abschleppung der beiden Fahrzeuge war die Straße zwischenzeitlich vollgesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird nach vorläufigen Schätzungen auf über 80.000 Euro beziffert.

Unfallzeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0) zu melden.

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