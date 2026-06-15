Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Für eine Frau und einen Mann endete der Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem sie beide mit ihren Autos miteinander kollidiert waren. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3313; wie es dazu kam, bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 21-jährige Golf-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten sein, wo ihr der 36-Jährige in seinem Tesla entgegenkam. Beide Wagen prallten frontal ineinander, wodurch sich beide Personen Verletzungen zuzogen, die nach aktuellem Stand nicht schwerwiegend waren. Unfallzeugen sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

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