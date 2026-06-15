PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Für eine Frau und einen Mann endete der Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem sie beide mit ihren Autos miteinander kollidiert waren. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3313; wie es dazu kam, bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 21-jährige Golf-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten sein, wo ihr der 36-Jährige in seinem Tesla entgegenkam. Beide Wagen prallten frontal ineinander, wodurch sich beide Personen Verletzungen zuzogen, die nach aktuellem Stand nicht schwerwiegend waren. Unfallzeugen sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 06:00

    POL-OF: Feuer in leerstehendem Haus

    Rödermark (ots) - (lei) Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehendem Haus hat am Sonntagabend bei Waldacker einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Warum das Feuer, das gegen 22.30 Uhr gemeldet wurde, ausbrach, ist derweil noch unklar. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" eintrafen, schlugen die Flammen - begleitet von viel Rauch - bereits aus dem ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 08:23

    POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 14.06.2026

    Südosthessen (ots) - Bereich Landkreis Offenbach: Einbruch in Mercedes Sprinter - Dietzenbach Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 22.00 Uhr, kam es in der Feldstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, zu einem Einbruch in einen Mercedes Sprinter. Unbekannte Täter schlugen die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein und bauten anschließend mehrere Fahrzeugteile aus ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 08:07

    POL-OF: Handtaschenraub am "Ledermuseum"; Pick Up gestohlen

    Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Handtaschenraub am "Ledermuseum" - Offenbach Nach einem Handtaschenraub am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, in der Berliner Straße an der S-Bahnstation "Ledermuseum" hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Eine 17-Jährige war über die Treppen auf der Seite der ungeraden Hausnummern zur Mittelebene gelaufen, als sich ihr der Räuber von hinten näherte. Er versuchte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren