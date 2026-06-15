POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Leitplanke schwer verletzt
Autobahn 66 / Frankfurt, Bergen-Enkheim (ots)
(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer in der Nacht zu Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er auf der Autobahn 66 verunglückt ist. Der 20 Jahre alte Mann war gegen 0.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor dem Ausbauende wohl aufgrund falscher Streckeneinschätzung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Dabei zog er sich unter anderem eine Beinfraktur zu. An der Maschine entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.
Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell