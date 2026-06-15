PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Leitplanke schwer verletzt

POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Leitplanke schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Autobahn 66 / Frankfurt, Bergen-Enkheim (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer in der Nacht zu Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er auf der Autobahn 66 verunglückt ist. Der 20 Jahre alte Mann war gegen 0.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor dem Ausbauende wohl aufgrund falscher Streckeneinschätzung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Dabei zog er sich unter anderem eine Beinfraktur zu. An der Maschine entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 06:15

    POL-OF: Autofahrer bei Auffahrunfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

    Heusenstamm (ots) - (lei) Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Kurz nach 12 Uhr war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Jaguars auf der Frankfurter Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Ringstraße offenbar zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender Toyota aufgrund einer roten Ampel bereits angehalten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 06:08

    POL-OF: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Für eine Frau und einen Mann endete der Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem sie beide mit ihren Autos miteinander kollidiert waren. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3313; wie es dazu kam, bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 21-jährige Golf-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten sein, wo ihr der 36-Jährige ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 06:00

    POL-OF: Feuer in leerstehendem Haus

    Rödermark (ots) - (lei) Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehendem Haus hat am Sonntagabend bei Waldacker einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Warum das Feuer, das gegen 22.30 Uhr gemeldet wurde, ausbrach, ist derweil noch unklar. Als Kräfte von Feuerwehr und Polizei an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" eintrafen, schlugen die Flammen - begleitet von viel Rauch - bereits aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren