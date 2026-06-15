Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Leitplanke schwer verletzt

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Autobahn 66 / Frankfurt, Bergen-Enkheim (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer in der Nacht zu Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er auf der Autobahn 66 verunglückt ist. Der 20 Jahre alte Mann war gegen 0.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor dem Ausbauende wohl aufgrund falscher Streckeneinschätzung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Dabei zog er sich unter anderem eine Beinfraktur zu. An der Maschine entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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