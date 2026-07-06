Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall zwischen Linienbus und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Motorrad auf der K6594 von Berau ins Schlüchttal. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53 Jahre alter Motorradfahrer talwärts und kam in der ersten Rechtskurve der Serpentinen aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Das Motorrad schlitterte in einen entgegenkommenden unbesetzten Linienbus und blieb anschließend hinter der Leitplanke liegen. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Busfahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Motorrad wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Am Bus dürfte der Sachschaden etwa 1.000 Euro betragen.

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