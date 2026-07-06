Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Keller

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 21.30 Uhr, bemerkte eine Geschädigte den Diebstahl von zwei ihrer Fahrrädern. Nach Sachlage verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rebgasse. Die Täterschaft begab sich in den Keller und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurde zwei Fahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden soll etwa 8.900 Euro betragen. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 18.00 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 14.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhaueses in der Friedensgasse aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Am Samstag, 04.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein grünes Pedelec der Marke Cube. Es stand verschlossen auf dem Bahnhofsvorplatz im Bereich des Abganges zur Tiefgarage. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.200 Euro. Auch im Grüttpark wurde in dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.07.2026, 21.10 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 01.00 Uhr, ein Pedelec der Marke Simplon entwendet. Das Pedelec war an einer Straßenlaterne angeschlossen. Der Diebstahlschaden soll über 9.000 Euro betragen.

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