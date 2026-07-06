PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Keller

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 21.30 Uhr, bemerkte eine Geschädigte 
den Diebstahl von zwei ihrer Fahrrädern. Nach Sachlage verschaffte 
sich eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und 
Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rebgasse. Die 
Täterschaft begab sich in den Keller und brach ein Kellerabteil auf. 
Aus dem Kellerabteil wurde zwei Fahrräder entwendet. Der 
Diebstahlschaden soll etwa 8.900 Euro betragen. 

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 18.00 Uhr bis Samstag, 
04.07.2026, 14.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die 
Hauseingangstür eines Mehrfamilienhaueses in der Friedensgasse 
aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das 
Haus.

Am Samstag, 04.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein grünes Pedelec der 
Marke Cube. Es stand verschlossen auf dem Bahnhofsvorplatz im Bereich
des Abganges zur Tiefgarage. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.200 
Euro. 

Auch im Grüttpark wurde in dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.07.2026,
21.10 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 01.00 Uhr, ein Pedelec der Marke 
Simplon entwendet. Das Pedelec war an einer Straßenlaterne 
angeschlossen. Der Diebstahlschaden soll über 9.000 Euro betragen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 14:33

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Mann mit Schusswaffe gemeldet - Täterfestnahme

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 04.07.2026, wurde gegen 14:15 Uhr ein Mann mit einem Gewehr im Bereich Sulzerring gemeldet. Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, unterstützt durch eine Streife der BUNDESPOLIZEI, konnten einen 54-jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Auf seinem Grundstück konnte eine Spielzeugwaffe aus Holz aufgefunden werden. ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 14:31

    POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall zwischen Linienbus und Motorrad

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 04.07.2026, kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Motorrad auf der K6594 von Berau ins Schlüchttal. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53 Jahre alter Motorradfahrer talwärts und kam in der ersten Rechtskurve der Serpentinen aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Das Motorrad schlitterte in ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 14:28

    POL-FR: Todtmoos: Spiegelstreifer - ein Beteiligter flüchtet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.07.2026, kam es gegen 12.00 Uhr auf der L148 zwischen Todtmoos und Wehr zu einer Kollision im Begegnungsverkehr, wodurch an beiden Autos die Spiegel beschädigt wurden. Die 41-jährige Fahrerin eines Renault, die von Wehr in Richtung Todtmoos unterwegs gewesen sein soll, erstattete Anzeige, da der Unfallgegner in Richtung Wehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren