LPI-SHL: Mobile Toilette beschädigt
Suhl (ots)
Unbekannte Täter entzündeten Mittwochnachmittag eine Kerze in einem mobilen Toilettenhäuschen in der Grünewaldstraße in Suhl. Des Weiteren wurde im Inneren Papier angezündet, wodurch eine leichte Rauchentwicklung entstand. Der Brand konnte gelöscht werden. An dem Toilettenhäuschen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112400/2026 entgegen.
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