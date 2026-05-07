PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mobile Toilette beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entzündeten Mittwochnachmittag eine Kerze in einem mobilen Toilettenhäuschen in der Grünewaldstraße in Suhl. Des Weiteren wurde im Inneren Papier angezündet, wodurch eine leichte Rauchentwicklung entstand. Der Brand konnte gelöscht werden. An dem Toilettenhäuschen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112400/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:33

    LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

    Meiningen (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln eines auf einem Parkplatz in der Werrastraße in Meiningen abgestellten Pkw Chevrolets. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0111705/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 11:29

    LPI-SHL: Umgekippt

    Henneberg (ots) - Der Fahrer eines Traktors mit angehängter Pflanzenschutzspitze fuhr Mittwochvormittag auf der Landstraße bei Henneberg in Richtung Eußenhausen. In einer Kurve kippte der landwirtschaftliche Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache um und blieb auf der Seite liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Krank stellte die Pflanzenschutzspritze auf. Der Sachschaden an dem Gerät wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:36

    LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Unfall

    Bad Salzungen (ots) - Drei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag auf der zweispurigen Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Langenfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein Autofahrer einen vorausfahrenden Pkw - beim Wiedereinscheren kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dadurch drehte sich der Pkw des Überholenden und stieß mit einem weiteren dahinterfahrenden Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren