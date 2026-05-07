LPI-SHL: Kennzeichen entwendet
Meiningen (ots)
In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln eines auf einem Parkplatz in der Werrastraße in Meiningen abgestellten Pkw Chevrolets. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0111705/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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