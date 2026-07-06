Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung auf Parkplatz von Fastfood-Restaurant - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag 05.07.2026, gegen 01.55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurant in der Clara-Immerwahr-Straße zu einer Körperverletzung.

Zwischen einem 24-jährigen Mann, einem 26-jährigen Mann und einem unbekannten Mann soll es in einem Fastfood-Restaurant zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. Anschließend begaben sich alle drei Beteiligte in den Außenbereich des Restaurants. Dort stieß man auf weitere Bekannten des unbekannten Mannes. Der unbekannte Mann sowie einer seiner Bekannten griffen dann den 24-Jährigen und den 26-Jährigen an und schlugen diesen ins Gesicht. Danach flüchteten der unbekannte Mann sowie sein Bekannter auf einem Kleinkraftrad. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Täterschaft geben können.

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