Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in Supermarkt in Bonn- Auerberg

Bonn (ots)

Ein Brand in einem Supermarkt an der Kölnstraße, hat am heutigen frühen Abend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Hausanschlussraum. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend mit einem C- Rohr die Brandbekämpfung ein. Über die Lüftungsanlage breitete sich der dichte Brandrauch im gesamten Supermarkt aus, so dass neben der Brandbekämpfung umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich waren. Hierzu wurde, neben Druck- Lüftern, auch ein Entlüftungsgerät eingesetzt, welches den Rauch absaugen konnte. Die Zwischendecke musste eröffnet werden, um eine Brandausbreitung unter der Decke ausschließen zu können. Hierzu wurden insgesamt zwei weitere Trupps eingesetzt. Mit der Drehleiter wurde die Dachhaut von außen kontrolliert. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte vor Ort. Eingesetzt wurden der Einsatzführungsdienst mit dem Einsatzleitwagen, die Löscheinheit der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2, die Freiwillige Feuerwehr aus Rheindorf, ein Rettungswagen zum Eigenschutz, sowie ein Gerätewagen- Logistik zur Sicherstellung der Einsatzhygiene und Zuführung des Entlüftungsgerätes. Die verwaiste Feuerwache 1 wurde über die Einsatzdauer durch die Freiwillige Feuerwehr aus Buschdorf besetzt. Während des laufenden Einsatzes kam es zu zwei kleineren Paralleleinsätzen.

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