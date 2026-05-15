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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr und Rettungsdienst retten drei Personen aus einem verunfallten PKW

FW-BN: Feuerwehr und Rettungsdienst retten drei Personen aus einem verunfallten PKW
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Bonn (ots)

Freitag 15.05.2026, 7:42 Uhr, Bonn-Medinghoven Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf den Konrad-Adenauer-Damm alarmiert. Ein, mit drei Personen besetzter PKW, war dort mit einem weiteren PKW zusammengestoßen. In dem zweiten PKW befand sich eine weitere Person. Ein im PKW befindliches Kleinkind konnte vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden und wurde durch die Polizei betreut. Der Fahrer und die Beifahrerin des PKW waren zu Beginn im Fahrzeug eingeschlossen. Der Fahrer konnte durch Unterstützung durch den Rettungsdienst eigenständig das Fahrzeug verlassen. Die Beifahrerin wurde im PKW medizinisch erstversorgt und zeitkontrolliert aus ihrer Zwangslage befreit. Dafür mussten Teile des PKWs mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Die drei Patienten_innen aus diesem PKW und die Fahrerin des weiteren PKW wurden zur weiteren Diagnostik und Versorgung in Bonner Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren die Rüsteinheit der Feuerwache 1, der Führungsdienst mit Einsatzleitwagen, sowie drei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die Maßnahmen wurden durch die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr mit 11 ehrenamtlichen Einsatzkräften unterstützt. Insgesamt waren 37 Kräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Pascal Jörres
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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