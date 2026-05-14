Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
FW-BN: Gebäudebrand in Bonn-Küdinghoven
Bonn (ots)
14.05.2026, 10:46 Uhr
Bei einem Brand in einem zweigeschossigen Wohngebäude an der Königswinterer Straße im Bonner Ortsteil Küdinghoven ist am heutigen Vormittag eine Person ums Leben gekommen.
Das Feuer im Erdgeschoss konnte durch die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache Beuel schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde eine Person aufgefunden, bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte.
Im Einsatz befanden sich insgesamt rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Beuel und Innenstadt, die Einheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes.
Der Einsatz war gegen 11:45 Uhr beendet. Die Königswinterer Straße war im Bereich der Einsatzstelle für etwa eine Stunde gesperrt.
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