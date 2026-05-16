Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in Bonn-Auerberg: Feuerwehr verhindert Rauchausbreitung im Treppenraum

Bonn (ots)

Am Samstagabend gegen 18:23 Uhr wurde der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung aus einem Keller in der Pariser Straße im Ortsteil Auerberg gemeldet. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte der Feuerwachen Innenstadt und Beuel, die Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Rettungsdienst. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Um den Treppenraum zu schützen, setzten die Einsatzkräfte umgehend einen Rauchschutzvorhang. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Gleichzeitig betreute die Feuerwehr mehrere Bewohner im sicheren Bereich des Gebäudes, darunter eine gehbehinderte Person. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Da sich die Entrauchungs- und Nachlöscharbeiten jedoch als sehr umfangreich gestalteten, wurde die Löscheinheit Buschdorf zur Unterstützung nachalarmiert. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu schaden. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet.

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