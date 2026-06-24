Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind schließt sich in Auto ein+

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Einsatz in der Karlstraße, bei dem sich ein Kleinkind in einem Pkw eingeschlossen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Mutter kurzzeitig ihr Fahrzeug und übergab ihrem im Pkw sitzenden Kleinkind den Fahrzeugschlüssel. In der Folge betätigte das Kind den Schließmechanismus, sodass das Fahrzeug verriegelt wurde. Der alarmierte Rettungsdienst schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um das Kind zu befreien. Das Kleinkind wurde anschließend aus dem Fahrzeug geholt und medizinisch versorgt.

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