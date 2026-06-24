Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt++Verkehrsunfall in Einmündungsbereich+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt+ Oyten. Am Dienstagmittag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Achimer Straße, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige VW-Fahrerin wollte aus der Straße Wehlacker nach rechts auf die Achimer Straße einbiegen, als sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden 76-Jährigen auf seinem Pedelec übersah. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall in Einmündungsbereich+ Ritterhude. Am Dienstagabend verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Rosenhügel leicht. Gegen 18.40 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Rosenhügel aus Richtung der Ihlpohler Heerstraße, als er nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts in die Straße Großenhalm abbiegen wollte und einen Jungen übersah, der mit seinem Fahrrad von rechts auf die Fahrbahn fuhr. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell