Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 21.06.2026

Landkreis Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Panne auf der Autobahn deckt Alkoholfahrt auf

Langwedel. Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 55-jährigen Niederländer, der auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven mit seinem Pkw eine Fahrzeugpanne erlitten hatte. Bei der Kontrolle wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Achim. Am frühen Samstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 35-jährigen Bremer, welcher mit seinem Pkw auf der Uphuser Heerstraße fuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeld wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Radfahrer

Achim. Am Samstagmittag kam es in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Radfahrer. Ein 15-jähriger Achimer fuhr mit seinem E-Scooter aus einem schmalen Verbindungsweg der Zedernstraße auf den Geh- und Radweg der Verdener Straße ein und übersah hierbei einen dort mit seinem Fahrrad fahrenden 51-jährigen Achimer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrern

Oyten. Am Samstagnachmittag kam es im Bereich des Oyterdamms zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Ein 90-jähriger Bremer befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg in Richtung Oyten. Dort kam ihm ein 77-jähriger Bremer ebenfalls mit seinem Pedelec entgegen. Die beiden Herren kollidierten im Begegnungsverkehr und kamen zu Fall. Der 90-Jährige, welcher keinen Helm trug, zog sich hierdurch Verletzungen im Gesicht, an der Hand sowie am Knie zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Trunkenheit im Verkehr

Achim. Am späten Samstagabend fiel einer Verkehrsteilnehmerin ein Mercedes mit unsicherer Fahrweise im Bereich der Hauptstraße in Embsen auf. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug anschließend kontrollieren und stellten beim 41-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,70 Promille fest. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Pkw-Brand

Thedinghausen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein BMW i5 in der Harzburger Straße in Thedinghausen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurde das Fahrzeug vollständig zerstört. Personen oder angrenzende Gebäude wurden durch den Brand nicht gefährdet.

Landkreis Osterholz-Scharmbeck

Diskobesuch mit Folgen

Ritterhude/Ihlpohl. Ein unrühmliches Ende nahm am frühen Sonntagmorgen der Besuch der Diskothek Arena für einen 22-Jährigen. Dieser beabsichtigte mit seinem VW Golf das Gelände der Diskothek zu verlassen. Beim Ausparken touchierte er dabei einen geparkten Skoda. Das größere Problem für den jungen Mann war jedoch, dass er dabei mit über 2 Promille deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

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