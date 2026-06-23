Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht++Radfahrer stürzt++Tödlicher Verkehrsunfall++Diebstahl von Baustelle+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht+ Verden. Am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr, kam es in der Bergstraße im Bereich der dortigen Unterführung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Jugendliche in der Unterführung auf, als es zu einem Streit mit drei Männern kam. In der Folge entwickelte sich eine wechselseitige Körperverletzung. Sowohl die Jugendlichen als auch die Männer gaben an, jeweils von der anderen Partei angegriffen worden zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Radfahrer stürzt+ Verden. Am Montagabend verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße Im Knippsande schwer. Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr gegen 22.20 Uhr die Straße Im Knippsande aus Richtung Achim, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

+Tödlicher Verkehrsunfall+ Oyten. Am Montagabend kam es gegen 21.40 Uhr auf der Straße Zum Behlingsee zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße aus Richtung Oyterdamm in einer Kolonne. Nach einem Überholvorgang geriet der Kradfahrer ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl von Baustelle+ Schwanewede. In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montag, 06.25 Uhr, kam es in der Straße Lehrhofsweg zu einem Diebstahl von einer Baustelle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände der Baustelle und entwendeten diverses Werkzeug und Arbeitsgeräte. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

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