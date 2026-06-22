Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kabelbrand in Geschäft++Brand in Erdgeschosswohnung++Auffahrunfall auf A1++Krad-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kabelbrand in Geschäft+ Fischerhude. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in einem Geschäft in der Landstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einem Nebenraum ein Kabel in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude. Die alarmierte Feuerwehr konnte eine geringe Flammenbildung schnell löschen, sodass am Gebäude nur ein geringer Sachschaden entstand. Durch den Rauch wurde jedoch der Verkaufsbereich des Geschäfts in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+Brand in Erdgeschosswohnung+ Verden. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in der Grünen Straße zu einem Brand in einem Zweiparteienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Gegenstand auf einem Herd in einer Erdgeschosswohnung in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohnerin konnte das Haus selbstständig verlassen, wurde jedoch aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Beide Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Maßnahmen war die Grüne Straße für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+Auffahrunfall auf A1+ A1/Achim. Zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Sonntagmittag gegen 13.50 Uhr auf der A1. Ein 32-jähriger Volvo-Fahrer befuhr die A1 in Richtung Osnabrück, als er kurz vor dem Bremer Kreuz verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein nachfolgender 30-jähriger Citroen-Fahrer und fuhr auf den Volvo auf. Eine Mitfahrerin des Volvos wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Krad-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab+ Holste. Am Sonntagabend kam gegen 19 Uhr eine 16-jährige Krad-Fahrerin von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Stedener Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf dem Rad- und Gehweg zum Liegen. Die Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

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