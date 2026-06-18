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Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Schwer verletzt nach Fahrradunfall

Wuppertal (ots)

Am 17.06.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es im Bereich des Brückenparks 
der Müngstener Brücke zu einem Unfall.

Ein 61-jähriger Mann stürzte aus bislang unbekannter Ursache mit 
seinem Mountainbike auf einem Waldweg. Er wurde rettungsdienstlich 
versorgt und schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Der Fahrradfahrer wurde zuvor durch eine Spaziergängerin gefunden, 
die den Notruf verständigte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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