POL-W: SG - Schwer verletzt nach Fahrradunfall
Wuppertal (ots)
Am 17.06.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es im Bereich des Brückenparks der Müngstener Brücke zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Mann stürzte aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer wurde zuvor durch eine Spaziergängerin gefunden, die den Notruf verständigte.
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