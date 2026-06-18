POL-W: SG - Schwer verletzt nach Fahrradunfall

Wuppertal (ots) - Gestern (17.06.2026, gegen 12:50 Uhr) stieß der Fahrer eines E-Scooters mit einer Fußgängerin (49) zusammen und fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Fahrerin (49) eines Linienbusses stellte ihr Fahrzeug an der Straße Am Ringelbusch ab und stieg aus. Als sie die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines E-Scooters. Der Mann beleidigte die Frau in der ...

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