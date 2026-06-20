Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 20.06.2026

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Mit riskanter Fahrweise vor Polizei geflüchtet

Langwedel, OT Cluvenhagen. Am späten Nachmittag des 19.06.2026, um 18 Uhr, stellten Beamte der Polizei Verden einen Geländebuggy mit riskanter Fahrweise fest. Dieser fuhr verbotswidrig durch das Naturschutzgebiet rund um den Cluvenhagener See und entzog sich mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Eine weitere Polizeistreife konnte das Fahrzeug anschließend auf der Feldstraße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Langwedel feststellen. Trotz der umgehend eingeleiteten Verfolgung gelang es dem Fahrer, unerkannt zu entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Fahrzeug machen können oder die durch die riskanten Fahrmanöver gefährdet wurden, sich bei der Polizeistation Langwedel unter der Telefonnummer 04232/934910 zu melden.

Bereich PK Achim

Fahrzeug aufgebrochen

Achim, OT Uphusen. Im Zeitraum zwischen dem 16.06.2026 und dem 18.06.2026 kam es in der Straße "Auf dem Kamp" zu einem Einbruch in einen geparkten BMW M3. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür ein, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Anschließend bauten sie mehrere Fahrzeugteile aus und entwendeten diese. Danach entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Versuchter Einbruch in Sporthalle

Oyten, OT Bassen. In der Nacht vom 18.06.2026 auf den 19.06.2026 kam es in der Dohmstraße zu einem versuchten Einbruch in eine dortige Sporthalle. Bislang Unbekannte brachen zunächst einen Fahrradständer von einem dort abgestellten Fahrrad ab. Mit diesem versuchten sie die Tür der Sporthalle aufzuhebeln, was jedoch erfolglos blieb. Zusätzlich rissen sie einen Türgriff ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz

Alkoholisiert verunfallt

Vollersode, OT Viehspecken. Am Freitagabend, 19.06.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 19 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Schwaförden beteiligt war. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Fahrer mit seinem Skoda Octavia beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfosten sowie einem Verkehrsschild. Anschließend versuchte er, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Dabei geriet er im Rückwärtsgang erneut von der Fahrbahn ab und kam schließlich mit seinem Fahrzeug in einem Straßengraben zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Gegen den 21-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt

Verkehrsunfall im Alkoholrausch

Osterholz-Scharmbeck, OT Sandhausen. Am Samstag, 20.06.2026, gegen 02:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 74 im Ortsteil Sandhausen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Hambergen befuhr mit ihrem Opel Insignia die B74 von Osterholz-Scharmbeck in Richtung Hambergen. In Höhe des Siedlungsweges kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr dabei mehrere Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Gegen die 21-Jährge wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, im Rahmen dessen eine Blutprobenentnahme durchgeführt worden ist.

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