Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Diebstähle in der Nacht zu Donnerstag - Polizei sucht Zeugen+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Hauptstraße und Klosterstraße zu mehreren Diebstählen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Hauptstraße eine Scheibe eines geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er eine Tasche.

Außerdem kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Klosterstraße. Auch hier schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe ein und entwendete nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Die aus dem Pkw entwendete Tasche wurde später im Nahbereich des betroffenen Geschäfts aufgefunden. Aufgrund dessen ist es möglich, dass beide Taten miteinander zusammenhängen.

Zudem kam es in der Klosterstraße am Donnerstagmorgen zwischen 05.00 Uhr und 07.00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bikes.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298/465660 zu melden.

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