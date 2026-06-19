Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pedelec-Fahrer leicht verletzt++Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht++Einbruch in Gaststätte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pedelec-Fahrer leicht verletzt+ Oyten. Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Margarete-Steiff-Straße, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Ein Autofahrer wollte von einem Grundstück auf die Margarete-Steiff-Straße einfahren, als er nach bisherigen Erkenntnissen einen 71-jährigen Pedelec-Fahrer übersah, der die Margarete-Steiff-Straße befuhr. Der 71-Jährige konnte noch bremsen, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

+Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht+ Langwedel. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß auf einem Parkplatz in der Großen Straße gegen einen schwarzen Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum bislang unbekannten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Langwedel unter 04232/934910 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Gaststätte+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, kam es in der Teufelsmoorstraße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten sie Getränke und Lebensmittel. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

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