Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl aus Baustellencontainer++Radfahrer leicht verletzt++Pkw übersieht Radfahrer+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl aus Baustellencontainer+ Verden. In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 05.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Container einer Baustelle in der Weserstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten Arbeitsmaterialien. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Hof, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Straße Im Hof in Richtung der Straße Unter den Linden, als er nach bisherigen Erkenntnissen ein Kind auf seinem Fahrrad übersah, welches die Fahrbahn queren wollte. Der Junge wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

+Pkw übersieht Radfahrer+ Ritterhude. Am Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Großen Geeren leicht. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Straße Am Großen Geeren, als sie nach rechts auf die B74 abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden 25-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

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