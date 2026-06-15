Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Nachtrag: Schwerer Unfall mit Pedelec am 08.06.2026 in Oyten+
Landkreis Verden (ots)
Oyten. Wie bereits berichtet, kam es am 08.06.2026 gegen 15.45 Uhr auf der K 2 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 91-jährigen Pedelec-Fahrer. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6290693
Der 91-Jährige wurde zunächst schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er nun seinen Verletzungen.
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