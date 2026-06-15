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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachtrag: Schwerer Unfall mit Pedelec am 08.06.2026 in Oyten+

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Wie bereits berichtet, kam es am 08.06.2026 gegen 15.45 Uhr auf der K 2 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 91-jährigen Pedelec-Fahrer. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6290693

Der 91-Jährige wurde zunächst schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er nun seinen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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