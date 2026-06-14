Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.06.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 14.06.2026

Bereich PI Verden

Einbruch in Kindertagesstätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Langwedel-Daverden. Dort durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde durch Zeugen der Polizei Verden ein in Schlangenlinien fahrender Pkw mitgeteilt. Beamte der Polizei Verden konnten den Opel im Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Bremer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteln

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr fiel Beamten der Polizei Verden ein E-Scooter im Stadtteil Borstel auf, welcher eine unsichere Fahrweise aufwies. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde der Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Der 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die anschließende Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in Dörverden OT Westen zu einem Verkehrsunfall. Zwei 12-Jährige fuhren mit einem E-Scooter auf die Straße Hiddinghausen und übersahen dabei einen herannahenden Pkw. Ein Zusammenstoß konnte durch den 30-jährigen Pkw-Führer trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindert werden. Die beiden Kinder wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Bereich PK Achim

Einbruch in Baustelle

Oyten. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in eine Baustelle in der Lindenkampstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Betrunkener Fahrradfahrer

Oyten. Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Achim ein offenbar betrunkener Fahrradfahrer auf der K2 zwischen Oyten und Fischerhude gemeldet. Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten einen 55-jährigen Mann fest, der zuvor mit seinem Pedelec auf der K2 unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich PK Osterholz

Fund einer Geldbörse

Schwanewede. Am Samstag wurde durch einen ehrlichen Finder eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld in der Schwaneweder Innenstadt aufgefunden. Der Verlierer kann diese nach Beschreibung der Geldbörse und Nennung der genauen Höhe des Bargeldes bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck abholen. Bitte vorher die Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 in Kenntnis setzen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Fahrzeugbeschlagnahme auf der A 27

Am Samstag gegen 18:30 Uhr wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein BMW X1 mit bulgarischen Kennzeichen kontrolliert, der die BAB 27 in Fahrtrichtung Hannover befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW zuvor in den Niederlanden als unterschlagen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde daraufhin beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall auf der A27

Am Samstag gegen 07:10 Uhr, kam ein 28-jähriger Verdener als Führer eines Renault Twingo auf der BAB 27 nach eigenen Angaben aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kam schließlich neben der Außenschutzplanke zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am PKW und an der Schutzplanke. Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt. An dem PKW dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Ein 39-Jähriger aus Hannover wollte die Unfallstelle auf dem Seitenstreifen mit seinem PKW absichern. Dabei fuhr er über Teile der beschädigten Schutzplanke, sodass daraufhin einer der Reifen luftleer war und getauscht werden musste.

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