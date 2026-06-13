Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 13.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Bereich Verden:

++Auffahrunfall im Einmündungsbereich++

Langwedel. Am Freitagnachmittag kam es auf der Großen Straße in Langwedel zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Eine 44-jährige Fahrerin eines Nissan beabsichtigte nach links in die Marienstraße einzubiegen. Der dahinterfahrende 76-jährige Fahrer eines Mazdas bremste rechtzeitig. Der 33-jährige Fahrzeugführer eines Fords übersah dies zu spät, fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den Mazda auf und schob diesen auf das erste Fahrzeug. Dabei wurde die 30-jährige Beifahrerin des Fords leicht verletzt. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Bereich PK Achim:

++Einbruch in Firma++

Oyten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Verkaufsräume einer Firma in der Industriestraße in Oyten ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

++ Einbruch in Wohnhaus++

Thedinghausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Quarnstedter Weg in Thedinghausen. Aus dem Wohnhaus wurden unter anderem Schmuck und Bekleidungsgegenstände entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz:

Keine presserelevanten Ereignisse.

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